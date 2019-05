Les têtes continuent de tomber du coté de l’AC Milan. En effet, après l’annonce de la démission de son directeur sportif, le Brésilien Leonardo, le club lombard vient de publier un communiqué dans lequel il annonce la séparation à l’amiable avec son entraîneur, Gennaro Gattuso.

« L’AC Milan et Gennaro Gattuso annoncent qu’ils ont trouvé un accord pour mettre un terme à leur relation professionnelle avec effet immédiat. Le club va maintenant entamer un processus de sélection du nouvel entraîneur à qui confier l’équipe en vue de la tournée estivale du tournoi ICC, du championnat de Serie A, de la coupe d’Italie et de la prochaine édition de l’UEFA Europa League. Milan remercie Gennaro Gattuso d’avoir dirigé l’équipe au cours des 18 derniers mois. Rino a pris la direction du club à un moment difficile, améliorant les performances de l’équipe et portant le club au classement le plus élevé en championnat depuis la saison 2012/13. »