Allan (22 ans) quitte définitivement Liverpool. Après avoir multiplié les prêts ces dernières saisons, le jeune milieu brésilien des Reds retourne au Brésil. L’intéressé qui a vu son prêt s’achever le 31 décembre dernier à Fluminense, s’est engagé jusqu’en décembre 2023 avec l’Atlético Mineiro.

La formation brésilienne a officialisé le transfert ce jeudi matin. Allan avait disputé vingt-huit matchs en Série A brésilienne lors de son passage à Fluminense, et distillé une passe décisive.

ALLAN É GALO DOIDO !

O #Galo confirma a contratação do meio-campista Allan, junto ao Liverpool, da Inglaterra. Destaque no Brasileirão 2019 pelo alto número de passes certos, o jogador assina com o Atlético até dezembro de 2023. pic.twitter.com/H9tKoim6lE

— Atlético (@Atletico) January 9, 2020