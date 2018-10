Battu par le FC Barcelone mercredi soir (0-2) dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’Inter Milan peut désormais se tourner vers son match contre la Lazio de Rome, qui se disputera lundi soir (20h30). En attendant, le club milanais vient d’annoncer les prolongations de contrat de six joueurs !

Joao Miranda a prolongé son bail jusqu’en juin 2020, et Antonio Candreva jusqu’en juin 2021. De leur côté, Marcelo Brozovic et Matias Vecino sont désormais lié à l’Inter jusqu’en 2022. Enfin, Hernique Dalbert et Roberto Gagliardini ont depuis quelques instants cinq ans de contrat avec les Nerazzurri (juin 2023).