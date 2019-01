Cette saison, l’OL avait décidé de miser beaucoup plus sur Amine Gouiri. Le jeune attaquant pouvait avoir plus de temps de jeu, notamment avec le départ de son ami Myziane Maolida à Nice. Mais malheureusement pour lui, le footballeur âgé de 18 ans s’est blessé tout seul au genou le 17 août dernier après un mauvais appui lors d’un entraînement avec la réserve comme nous vous l’avions révélé. Le lendemain, l’OL a indiqué qu’il souffrait d’une « rupture isolée du ligament croisé antéro-interne du genou gauche » et qu’il serait absent six mois au moins.

Mais cela n’empêche pas l’OL de lui faire confiance. Le club présidé par Jean-Michel Aulas vient d’annoncer sa prolongation de contrat. « L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation du contrat d’Amine Gouiri pour une saison supplémentaire. Arrivé à l’OL en provenance du FC Bourgoin-Jallieu en juillet 2013, l’attaquant international français U19 avait signé son premier contrat professionnel d’une durée de 3 ans en avril 2018, avec une prise d’effet au 1er juillet dernier, avant de le prolonger aujourd’hui jusqu’au 30 juin 2022. Agé de 18 ans, Amine Gouiri, élu meilleur buteur de l’Euro U17 en Croatie, a disputé 10 matchs avec le groupe professionnel la saison dernière avant d’être coupé dans son élan en raison d’une rupture isolée du ligament croisé antéro-interne du genou gauche, le 17 août. »