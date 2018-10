En mai dernier, nous vous avons annoncé que la marque américaine Under Armour faisait le forcing en coulisses afin de récupérer l’Olympique Lyonnais, qui était en pleine renégociation de son contrat avec adidas. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium viennent d’annoncer la prolongation de leur contrat avec leur équipementier actuel.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la signature d’un protocole d’accord ferme, engageant et irrévocable avec adidas, qui continuera ainsi d’être l’équipementier exclusif de toutes les équipes de l’Olympique Lyonnais sur la période 2020 - 2025. Cet accord confirme les excellentes relations installées entre la marque et le club depuis 2010, permettant ainsi aux hommes et aux institutions de poursuivre un partenariat fortement créateur de valeur. En application de cet accord, l’Olympique Lyonnais continuera à recevoir de la part d’adidas, sur des bases améliorées, au cours de chaque saison sportive, un paiement minimum au titre d’une prestation financière de base forfaitaire et de redevances portant sur les ventes de produits portant les marques Olympique Lyonnais et adidas, ce paiement pouvant faire l’objet d’ajustements en fonction des ventes réalisées et des résultats de l’Olympique Lyonnais dans les compétitions françaises et/ou européennes dans lesquelles il est engagé. Partenaire principal d’adidas en matière de marketing sportif sur le territoire français, l’Olympique Lyonnais bénéficie des forces commerciales et marketing de la marque afin de contribuer au rayonnement grandissant du club, tant sur le plan national qu’international ».