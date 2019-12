Il y a quelques semaines, l’Olympique Lyonnais annonçait être en discussions exclusives avec les propriétaires de l’équipe de football féminin, le Reign FC. Et visiblement, ces discussions ont porté leur fruit puisque le club rhodanien vient d’annoncer qu’il rachetait officiellement les actifs de la formation basée dans l’état de Washington (et où évolue Megan Rapinoe) à hauteur de 3,1 M€.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer que les discussions exclusives engagées depuis le 25 novembre dernier en vue de l’acquisition du Reign FC, membre fondateur de la NWSL (National Women’s Soccer League), ont abouti à la signature d’un contrat de rachat des actifs du club pour un montant de 3,51 m$. Ces actifs seront portés par une société de droit américain nouvellement créée et détenue à hauteur de 89,5% par OL Groupe, représentant un investissement de 3,145 m$. Bill Predmore, précédent investisseur et dirigeant du Reign FC, détiendra 7,5% du capital. Tony Parker, 4 fois champion NBA, Président de LDLC ASVEL (club de basketball détenteur des titres de champion de France féminin et masculin) et ambassadeur de la marque OL aux États Unis, investira également à hauteur de 3% », indique le communiqué.