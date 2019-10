Il y a deux semaines, l’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée de Rudi Garcia au poste d’entraîneur principal. L’ancien coach de l’OM est venu accompagné de Claude Fichaux et a souhaité garder le staff en place, ce qui a fait la différence avec son principal concurrent Laurent Blanc. Mais finalement, les Gones viennent d’indiquer ce lundi que le staff a été ajusté.

« Rudi Garcia, nommé à la tête du groupe professionnel le 15 octobre dernier a décidé de renforcer son staff technique. Après les arrivées de son adjoint, Claude Fichaux et du superviseur Christophe Prudhon, qu’il a côtoyés à Lille, Rome et Marseille, Rudi Garcia consolide à nouveau son staff technique avec la venue de Paolo Rongoni, entraîneur adjoint en charge de la préparation physique. Préparateur physique depuis 1997, Paolo Rongoni a officié dans de nombreux clubs comme la Lazio (2012 – 2014), l’AS Roma (2014 – 2015) et l’Olympique de Marseille (2017- 2019). L’arrivée de Paolo Rongoni vient ainsi compléter l’expertise et les compétences déjà en place au sein du staff lyonnais, et notamment de sa cellule performance aux côtés des trois préparateurs physiques, Antonin Da Fonseca, Dimitri Farbos et Cédric Uras ».

Le staff de l’OL en 2019-2020 :

Directeur sportif : Juninho

Entraîneur : Rudi Garcia

Entraîneurs adjoints : Gérald Baticle, Claude Fichaux, Claudio Caçapa, Paolo Rongoni

Entraîneur des gardiens : Grégory Coupet

Préparateurs physiques : Antonin Da Fonseca (responsable), Dimitri Farbos, Cédric Uras