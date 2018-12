C’était annoncé par la presse grecque depuis quelques jours, c’est désormais officiel : l’Olympiacos Le Pirée et Yaya Touré (35 ans) se séparent. « Le Olympiacos FC et Yaya Touré aimeraient annoncer aux fans de l’équipe, qu’ils ont décidé, ensemble, de mettre fin à leur coopération », explique le club hellène avant de poursuivre.

« Yaya est et restera un membre important de la famille de l’Olympiacos et a marqué l’histoire du club. L’Olympiacos l’a remercié pour tout ce qu’il a offert à l’équipe. Yaya restera attaché à l’Olympiacos et souhaite à l’équipe d’atteindre tous ses objectifs. Il part en ami et les portes du club lui seront toujours ouvertes. Nos chemins se croiseront sûrement à nouveau ». L’Ivoirien, arrivé cet été libre comme l’air après son aventure à Manchester City, n’aura joué que 5 matches toutes compétitions confondues avec l’écurie grecque.