Mal en point en championnat avec une triste 17e place et seulement deux victoires en douze matches, l’Udinese est dans une passe compliquée. Le club du Frioul est arrivé à un point de rupture et son entraîneur Julio Velazquez a été démis de ses fonctions.

Arrivé le 7 juin dernier, le technicien espagnol ne laissera pas des souvenirs impérissables dans l’ancien club d’Antonio Di Natale. Pour le remplacer, l’Udinese a opté pour Davide Nicola libre depuis 2017 et une expérience à Crotone.

Davide #Nicola has been appointed as the new head coach of the #Udinese first team. He will be unveiled to the media at Dacia Arena on Wednesday at 16:30 CET. pic.twitter.com/bmUBCwu1HF

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 13 novembre 2018