Voici une mesure qui devrait ravir les supporters, désireux de suivre leur équipe favorite en déplacements en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Ce vendredi, l’UEFA a officialisé les nouveaux tarifs instaurés pour les parcages visiteurs dans ses deux compétitions. Désormais, il faudra débourser 70 euros pour un match en Ligue des champions pour les supporters visiteurs. En Ligue Europa, le prix des billets a été plafonné à 45 euros.

« Le comité d’urgence de l’UEFA a approuvé aujourd’hui la limitation du prix des billets pour les supporters étrangers en UEFA Champions League et en UEFA Europa League avec effet immédiat. Les prix des billets pour les supporters à l’extérieur seront plafonnés à 70 € en UEFA Champions League et à 45 € en UEFA Europa League, soit le niveau de prix le plus bas dans la catégorie des finales de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League respectivement, » précise ainsi le communiqué officiel de l’instance.

