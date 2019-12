Quart de finaliste de la Coupe du Monde 2019 organisée dans l’Hexagone, l’équipe de France féminine est désormais dans les qualifications pour le prochain Euro, qui se déroulera à l’été 2021 en Angleterre. Mais dans quelques mois, les joueuses de Corinne Diacre pourront disputer une autre compétition. Ce vendredi, la Fédération française de football a officialisé la création d’un nouveau tournoi international féminin : le Tournoi de France.

La première édition de cette compétition aura lieu en mars prochain, du 4 au 10 exactement, et en plus des Bleues, trois autres formations seront présentes : les Pays-Bas (vice-championnes du monde), le Canada et le Brésil. Ce sera donc le premier rendez-vous de l’équipe de France féminine en 2020. À noter que les rencontres se disputeront au stade de l’Epopée, à Calais et au stade du Hainaut de Valenciennes.