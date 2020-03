Le football s’adapte tant bien que mal à l’épidémie du coronavirus. Ainsi, plusieurs pays européens ont déjà annoncé la suspension des compétitions nationales. L’UEFA a également reporté des matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa. En France, la LFP va communiquer demain sur la poursuite ou non de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Ce jeudi soir, la Fédération Française de Football, via son président Noël Le Graët, a annoncé la suspension de toutes les compétitions gérées par l’instance. Cette décision prend effet à partir du vendredi 13 mars, et pour une durée indéterminée. De son côté, la Premier League est maintenue pour ce week-end.