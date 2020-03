Comme presque partout en Europe, le football se met sur pause en Pologne. L’Ekstraklasa vient d’annoncer la suspension du championnat « au moins jusqu’à fin mars ».

« Au cours des dernières 24 heures, nous avons mené un certain nombre de consultations avec l’Association et d’autres ligues, qui ont également décidé de reporter les matches. Nous avons également consulté les organes de l’administration publique et les autorités sanitaires. La date probable de reprise des compétitions sera déterminée en fonction de la situation actuelle liée à la propagation du coronavirus [COVID-19] ou aux décisions de l’UEFA concernant la reprogrammation des compétitions internationales individuelles », a expliqué Marcin Animucki, président de la ligue polonaise.