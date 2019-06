Après le départ prématuré de Monchi, qui est revenu à Séville, l’AS Roma tient déjà le remplaçant de l’Espagnol. Il s’agit de Gianluca Petrachi, ancien joueur et surtout directeur sportif du Torino pendant de longues années.

« Rome est pour moi une aventure ambitieuse et incroyablement stimulante. Je suis bien conscient des attentes d’un club et d’une ville de cette ampleur, et c’est pour cette raison que j’ai immédiatement accepté ce défi », a-t-il expliqué dans le communiqué du club romain. Il est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2022.

Gianluca Petrachi nuovo Direttore Sportivo dell'#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) 25 juin 2019

