Depuis cet été, le football italien, et en particulier la Serie B, est en pleine confusion. Suite à des faillites de clubs, certaines équipes de Serie C (Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catane et Novara) ont posé des recours pour être repêchées et donc promues à l’échelon supérieur.

En effet, pendant plusieurs semaines, celles-ci demandaient à ce que la Serie B passe au moins à 22 équipes. Mais aujourd’hui, le Tribunal Fédéral National a rejeté leurs demandes. Ainsi, le championnat de D2 italien 2018/2019 restera à 19 équipes. Ces cinq clubs joueront donc en Serie C cette saison.