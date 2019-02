Totalement disparu des radars depuis l’été dernier et la fin de son prêt à Amiens, Lacina Traoré (28 ans) retrouve un nouveau club. L’attaquant ivoirien qui était libre depuis la résiliation de son contrat avec l’AS Monaco s’est engagé avec l’Ujpest FC qui évolue dans le championnat hongrois. Actuellement troisième derrière Ferencvaros et Videoton, la formation basée à Budapest avait accueilli notamment Joël Cantona, frère d’Eric lors de la saison 1992-1993.

Après le Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Cluj (Roumanie), Kuban Krasnodar (Russie), Anji Makhatchkala (Russie), AS Monaco (France), Everton (Angleterre), CSKA Moscou (Russie), Sporting Gijon (Espagne) et Amiens (France), l’attaquant découvre le 10e club de sa carrière. Le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2015 s’est montré satisfait sur le site du club hongrois : « je sais que ce club a un passé riche, des résultats fantastiques et une grande tradition. De toutes mes forces, j’aimerais aider l’équipe à atteindre ses objectifs, et je vais travailler ici. »