Le dossier était déjà quasiment ficelé depuis plusieurs semaines. L’attaquant argentin du Racing Club de Avellaneda Lautaro Martinez va bien découvrir la Serie A la saison prochaine. Le buteur du Racing a paraphé un contrat de 5 ans, le liant au club nerazzuro jusqu’en 2023.

« Soyez indulgent, ce n’est pas facile de partir. J’ai une boule dans la gorge en écrivant ces mots, beaucoup de souvenirs, de nombreux moments passés au Racing. Mes coéquipiers, mes amis, Casa Tita (centre de formation du Racing, ndlr), le staff, les managers, le corps médical et surtout vous, les supporters, qui m’avez apporté tant d’amour et d’affection. Aujourd’hui, je dois refermer une étape inimaginable et en commencer une nouvelle, pleine de nouveaux défis. Je suis heureux d’y avoir passé 4 merveilleuses années, où j’ai toujours donné le meilleur de moi-même. Je vous dis "à bientôt", je reviendrai sans aucun doute au « Cilindro magico de Avellaneda » (le stade Président Juan Domingo Perón du Racing est surnommé El Cilindro). MERCI de m’avoir donné tant d’amour et d’affection, » avait déclaré à son ancien club l’attaquant de 20 ans plus tôt dans l’après-midi, via son compte Instagram.