C’était dans l’air, c’est désormais officiel : le FC Barcelone accueille Ballou Tabla (18 ans). Le jeune Québécois renforcera la réserve blaugrana, qui évolue en Segunda Division.

L’Impact Montréal de Rémi Garde a annoncé ce jeudi le départ de son milieu de terrain vers la Catalogne.

À LIRE | L'Impact complète le transfert du joueur québécois et produit de l’@academieimpact Ballou Tabla au @FCBarcelona >> https://t.co/NApqSLcuC3

READ | #IMFC completes the transfer of Quebec player and Academy product @balloutabla to FC Barcelona >> https://t.co/BnfpIO0475 pic.twitter.com/oQGHFBFx6T

