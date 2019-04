Avec seulement trois victoires enregistrées lors des seize derniers matches, toutes compétitions confondues, le Betis s’est fait sortir de la Ligue Europa et a hypothéqué ses chances de décrocher une place européenne en Liga. Très menacé, l’entraîneur Quique Setien pourra finalement terminer la saison sans risquer sa place. c’est ce que vient d’annoncer le club andalou via un communiqué.

Au vu de la situation sportive de l’équipe première du Real Betis Balompié, le conseil d’administration et la commission sportive ont organisé ces derniers jours plusieurs réunions et entretiens avec toutes les parties impliquées pour analyser la situation. Le conseil d’administration du Real Betis, réuni ce matin, a décidé de ne pas changer le staff technique et de maintenir Quique Setien et son staff. Le club analysera la situation quand le championnat sera terminé.