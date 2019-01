À la recherche d’un renfort défensif, le Borussia Dortmund avait coché le nom de Leonardo Balerdi (19 ans). Très prometteur, le défenseur central qui portait le maillot de Boca Juniors a finalement succombé au charme de la formation allemande. Le défenseur argentin international U20 va donc découvrir l’Europe pour un montant estimé à 16 millions d’euros. Prévu pour l’été prochain, le transfert est finalement effectif dès le mois de janvier.

« L’engagement de Leonardo Balerdi est un transfert de perspective qui avait été initialement prévu pour l’été prochain et qui est maintenant avancé. Leonardo est un défenseur central intelligent et doué défensivement. Il a également un bon jeu de passes. Nous sommes très heureux qu’il nous ait choisis et nous sommes convaincus qu’il nous aidera avec son talent à l’avenir » a lâché le directeur sportif des Marsupiaux, Michael Zorc. Il rejoint un secteur où officie Abdou Diallo, Ömer Toprak, Manuel Akanji ou encore Dan-Axel Zagadou.