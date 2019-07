Après avoir vendu Joelinton (44 M€ à Newcastle), Kerem Demirbay (32 M€ à Leverkusen) et Nico Schulz (25,5 M€ à Dortmund), le TSG Hoffenheim dispose de liquidités pour se renforcer. Il vient d’annoncer avoir conclu un accord avec le FC Copenhague pour recruter l’attaquant international danois Robert Skov. Après avoir passé avec succès le contrôle médical et complété les dernières formalités liées au transfert, l’attaquant de 23 ans va parapher un contrat jusqu’au 30 juin 2024.

Après Philipp Pentke (libre), Konstantinos Stafylidis (libre), Sargis Adamyan (1,5 M€, SSV Jahn Regensburg) et Ihlas Bebou (8,5 M€, Hanovre), Robert Skov deviendra la cinquième recrue estivale du TSG. Présent lors de l’Euro U21 en Italie, il avait ponctué la saison dernière en tête du classement des buteurs de Superligaen, avec 30 buts et 10 passes décisives en 34 matches, et conduit le FC Copenhague vers un 13e titre de champion.

Transfer-News ! Die #TSG steht vor der Verpflichtung von Robert #Skov ! Der dänische Torjäger kommt vom amtierenden Meister @FCKobenhavn in den Kraichgau, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschreiben wird. pic.twitter.com/xzHgy2DzSp — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 27, 2019

