Alors qu’il est arrivé sur le banc du club galicien cet été, l’aventure du coach argentin au Celta prend déjà fin. Le club, actuellement classé quatorzième du championnat espagnol, vient d’annoncer le licenciement de son coach.

Malgré un effectif plutôt intéressant, dans le secteur offensif notamment où on retrouve des joueurs comme Iago Aspas, Maxi Gomez, Pione Sisto ou Brais Mendez, l’ancien du Club América et de Monterrey n’a pas su imposer sa patte et a obtenu des résultats pour le moins décevants.