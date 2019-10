L’an dernier, Fabien Mercadal n’a pas vécu une saison facile avec le Stade Malherbe de Caen. Une équipe qui a été reléguée en Ligue 2 au final. Mercadal, lui, a été remercié une fois l’année terminée. Mais le coach français a rebondi assez rapidement puisqu’il a signé en faveur du Cercle Bruges. Mais son aventure chez les Belges ne se passe pas vraiment très bien. Sur la sellette, Mercadal a finalement été remercié par le club satellite de l’AS Monaco.

« Le Cercle de Bruges et Fabien Mercadal ont décidé aujourd’hui, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat. Mercadal est l’entraîneur depuis le début de la saison. Après des résultats décevants, le Cercle Bruges a complètement raté son début de compétition. Les conversations entre le Cercle Bruges et Fabien Mercadal ont révélé aujourd’hui que les deux parties souhaitent poursuivre leur avenir séparément. Le Cercle de Bruges tient cependant à remercier Fabien Mercadal pour les efforts déployés et lui souhaite beaucoup de succès dans sa carrière ».

Cercle Brugge besliste vandaag om de samenwerking met Fabien Mercadal te beëindigen.https://t.co/gS4kh4mvBh pic.twitter.com/0GzYdvSKqQ — Cercle Brugge (@cercleofficial) October 7, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10