Il y a quelques temps, nous vous parlions du responsable du recrutement des jeunes de l’Olympique Lyonnais, Gérard Bonneau. Un dénicheur de talents reconnu qui a aujourd’hui choisi de plier bagage. Le Servette de Genève vient en effet d’annoncer l’arrivée du dirigeant lyonnais.

« L’expérimenté Gérard Bonneau est le nouveau responsable de la cellule de recrutement du Servette Football Club. (...) Au Servette FC il sera responsable du recrutement et du développement des talents. Il travaillera à la fois pour le secteur professionnel mais également sur toute la verticalité du club en structurant la cellule de recrutement et en dirigeant le talent manager et les scouts », peut-on lire sur le communiqué.