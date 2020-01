Dernier de Bundesliga, le Fortuna Düsseldorf reste sur une lourde défaite 3-0 contre le Bayer Leverkusen mais également sur 6 défaites, 2 matches nuls et 2 victoires sur ses 10 derniers matches. Un bilan terrible pour la pire attaque du championnat (18 buts) qui aura eu la peau de Friedhelm Funkel.

Le technicien allemand a automatiquement été remplacé par Uwe Rösler. Âgé de 51 ans, le coach était libre depuis décembre dernier et la fin de son aventure avec Malmö. Expérimenté, il a coaché en Norvège (Lillestrom, Viking et Molde) mais aussi en Angleterre (Brentford, Wigan, Leeds United et Fleetwood) pour un bilan plutôt encourageant