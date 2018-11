Après une défaite humiliante à Eibar ce samedi (0-3), le Real Madrid doit se remobiliser pour la cinquième journée de la Ligue des Champions, lors du déplacement sur la pelouse de l’AS Roma, mardi (21 heures). Pour cette rencontre, Santiago Solari a convoqué un groupe de vingt joueurs.

Et aucune surprise n’est à signaler dans cette liste. Les principaux cadres sont là, comme les Français Raphaël Varane et Karim Benzema, ou encore Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo et Sergio Ramos. Mais cette défaite en championnat devrait avoir des conséquences sur le onze titulaire, Asensio et Gareth Bale pourraient en faire les frais.