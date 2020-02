19e de Ligue 2 après 26 journées, Le Mans n’a plus gagné depuis 7 rencontres. Une mauvaise série qui aura été fatale à Richard Déziré. Après la nouvelle défaite vendredi soir face Ajaccio, le coach sarthois de 47 ans a été viré par son club. Avec lui, Le Mans aura réalisé trois montées successives.

« Suite à la rencontre de vendredi soir à Ajaccio, j’ai décidé de mettre fin à notre collaboration avec Richard Déziré. Je remercie Richard pour ses 4,5 années passées au Club dont 3,5 sous ma présidence et les 3 montées successives qui ont permis au Mans FC de rejoindre le football professionnel. Suite au match d’Ajaccio, j’ai eu le sentiment qu’il fallait apporter un souffle nouveau et mettre davantage les joueurs face à leurs responsabilités. La décision n’a pas été simple à prendre, à la fois vis-à-vis de ce que j’ai pu vivre avec le coach depuis plus de 3 saisons, de nos relations mais également parce que choisir un nouvel entraîneur est toujours un choix compliqué » indique le communiqué écrit par le président Thierry Gomez.