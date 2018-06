Montpellier a officiellement lancé son mercato estival ce mercredi midi. Les dirigeants du club héraultais ont ainsi annoncé l’arrivée de l’attaquant international serbe Petar Skuletic (27 ans).

Ce dernier évoluait au sein du club turc de Genclercbirligi et portera le numéro 32 au MHSC. Skuletic a inscrit la saison dernière 8 buts en 22 matchs en D1 turque et compte six sélections avec l’équipe nationale serbe.