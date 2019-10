Hier, la presse espagnole dévoilait de nouveaux détails sur le nouveau format du mondial des Clubs. Une nouvelle mouture qui devrait ainsi permettre, non plus à 7, mais à 24 équipes de se disputer un tournoi qui se tiendra désormais l’été à partir de 2021, en remplacement de la Coupe des Confédérations.

Et comme cela était pressenti, c’est bien la Chine qui accueillera la première édition de ce Mondial des Clubs new look. La FIFA vient en effet d’officialiser la nouvelle. Pour rappel, même si cela n’a pas été officialisé, le tournoi devrait se dérouler à Pékin, entre le 17 juin et le 4 juillet 2021.