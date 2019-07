Alors qu’il était annoncé en avril 2017, le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain va enfin voir le jour. Le maire de Poissy, lieu du nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, a signé le permis de construire. Le document révèle l’arrivée prochaine du centre d’entraînement, mais aussi de formation sportive. Les travaux débuteront en fin d’année et devraient se terminer d’ici la fin 2021 pour une ouverture à l’été 2022. Parallèlement, des aménagements ont lieu au Camp des Loges avec notamment des vestiaires complètement refaits. Le PSG vient de communiquer sur le sujet.

« Ce mardi 16 juillet, l’autorisation environnementale et les permis de construire pour le projet de centre d’entraînement et de formation du Paris Saint-Germain à Poissy ont été délivrés. L’obtention de ces autorisations signe une avancée majeure dans la réalisation du projet. Première infrastructure 100% Paris Saint-Germain, ce nouvel équipement multisport est un élément clé de la stratégie de développement du Club. Entièrement dédié à la performance, le Paris Saint-Germain Training Center s’imposera comme une destination sportive d’excellence pour les athlètes et talents du monde entier. Déposés en janvier 2018, les permis de construire portent sur le projet de centre d’entraînement et de formation ainsi que sur le projet de stade. Leur obtention ainsi que celle de l’autorisation environnementale font suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 18 février au 29 mars 2019 et à l’issue de laquelle un avis favorable a été émis par la commission d’enquête. La délivrance de ces autorisations permet de consolider le calendrier du projet pour une ouverture prévue à l’été 2022. »

