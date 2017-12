Embarqué dans une série de procès aux États-Unis et soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin, le président de la fédération brésilienne (CBF) Marco Polo Del Nero vient d’être suspendu par la FIFA qui l’annoncé via un communiqué.

« Le Comité d’éthique de la FIFA a suspendu de toute fonction le président de la fédération brésilienne (CBF), Mr Marco Polo Del Nero, pour une durée de 90 jours. La suspension peut être étendue d’une durée n’excédant pas 45 jours ».

Statement from the adjudicatory chamber of the independent Ethics

Committee - https://t.co/kVYppnj7bs

— FIFA Media (@fifamedia) 15 décembre 2017