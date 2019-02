On en parlait depuis plusieurs jours. Le défenseur parisien Kevin Rimane (27 ans) était annoncé très proche de signer en Croatie et au NK Istra 1961. C’est désormais officiel, ce dernier a été prêté par le PSG chez le 9e de D1 Croate, et ce jusqu’à la fin de la saison.

« Je suis très heureux de vous annoncer officiellement mon prêt jusqu’à la fin de la saison au club d’Istra. Je souhaite une bonne fin de saison à mon club de coeur, le PSG ! », a ainsi écrit ce dernier sur son compte Instagram.