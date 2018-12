Après l’arrivée d’Alphonso Davies au Bayern Munich, la Bundesliga accueille un autre joueur prometteur en provenance de la Major League Soccer. Très intéressant cette saison avec New York Red Bull (38 matches, 1 but et 5 passes décisives), Tyler Adams (19 ans) s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club allemand.

Le milieu défensif rejoint directement sa nouvelle écurie puisque New York ne participe pas à la finale de Major League Soccer. Satisfait d’avoir signé, le jeune américain n’a pas caché son enthousiasme : « en tant que jeune joueur, il est très spécial pour moi de pouvoir jouer rapidement en Bundesliga, car cette ligue me vient à l’esprit lorsque je pense aux meilleures ligues du monde. Beaucoup de jeunes talents ont fait un bond en avant dans leur progression en Bundesliga. »