Comme attendu depuis quelques jours, le jeune Abdourahmane Barry (18 ans) a quitté son club formateur, le PSG, pour rejoindre le Red Bull Salzbourg. C’est l’écurie autrichienne qui vient d’annoncer la nouvelle.

Le défenseur central a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2023. Il évoluait la saison dernière entre les U19 et l’équipe réserve du PSG. Le club de la capitale avait tenté de le conserver en le faisant passer professionnel mais il a refusé.

Zudem kommt der 18-jährige Abdourahmane #Barry als Kooperationsspieler ablösefrei von Paris Saint-Germain und unterschreibt in Salzburg bis Mai 2023. #ServusInSalzburg #RBS #Transfer // Welcome to Salzburg, Abdourahmane Barry ! pic.twitter.com/IS5CwJLaR2

— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 15 juin 2018