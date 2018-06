Il n’y a pas que la Coupe du Monde dans la vie ! En effet, le mercato est aussi ouvert depuis des semaines maintenant. Et visiblement, le RC Lens, qui devrait viser la montée la saison prochaine, continue ses emplettes avec un joueur venant de L1 serbe.

« Le RC Lens et le club du FK Vojvodina (L1 serbe), ont trouvé un accord concernant le transfert du défenseur central de 24 ans Aleksandar Radovanovic. Nous lui souhaitons la bienvenue sous les couleurs sang et or », peut-on lire sur le communiqué du RC Lens.