Le Racing Club de Lens a annoncé dans un communiqué avoir décidé de mettre un terme à la mission d’Eric Sikora à la tête de l’équipe professionnelle. Quatorzièmes de Ligue 2, après avoir vécu un début de saison catastrophique, flirtant bien souvent avec la relégation, les Sang-et-Or voient leur capitaine mythique être écarté alors que la saison vient de s’achever.

Le Directeur Général du RC Lens, Arnaud Pouille, a déclaré : « Nous tenions à remercier Eric Sikora et son staff pour le travail effectué lors de la saison écoulée, dans des conditions compliquées et après un démarrage catastrophique. Cette décision a été particulièrement difficile à prendre humainement. Le Club et Eric se rencontreront prochainement pour envisager les prochaines étapes de leur collaboration. » Le club a précisé vouloir se laisser un temps de réflexion avant de nommer le successeur d’Eric Sikora.