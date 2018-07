Après un tournoi plutôt intéressant malgré une élimination dès la phase de poules, l’Islande a annoncé le départ de son sélectionneur Heimir Hallgrímsson, qui ne participera donc pas à la campagne de qualification pour le prochain Euro.

La Fédération précise que c’est l’entraîneur qui a décidé de partir de lui-même, après sept saisons à la tête de sa sélection, les plus glorieuses de l’histoire du pays.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 17 juillet 2018