Orphelin de Rui Patricio parti à Wolverhampton, le Sporting CP annonce l’arrivée du portier Emiliano Viviano (32 ans).

Le gardien international italien s’est engagé pour deux ans, avec une année supplémentaire en option. Sa clause libératoire est fixée à 45 M€.

O #SportingCP informa que chegou a acordo com a @sampdoria para a transferência definitiva de @EmilianoViviano. O jogador assinou um contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros. #BemVindoViviano pic.twitter.com/E5tU3e8gX3

— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 22 juin 2018