Exit Hungaria, le Stade de Reims change d’équipementier et file chez Umbro ! Un changement annoncé sur le compte Twitter du club rémois qui présente son maillot 2019-2020 mais également un logo new look.

L’actuel neuvième de Ligue 1 et l’équipementier anglais sont désormais liés jusqu’en 2024.

Le communiqué officiel en intégralité :

« Umbro prendra la suite d’Hungaria dès la saison prochaine ! Après l’annonce de deux sponsors majeurs, le SDR a le plaisir de présenter son nouvel équipementier officiel, Umbro.

Umbro et le Stade de Reims sont fiers d’annoncer ce nouveau partenariat qui les liera jusqu’en 2024, année du centenaire de cette marque emblématique. Umbro mettra à profit son expertise et développera les kits de matchs, les tenues de sortie des joueurs ainsi que les produits sportswear à destination des supporters. La marque anglaise accompagnera le club de la Cité des Sacres dans ses objectifs d’installation durable en Ligue 1 Conforama et s’associe donc pour 5 saisons au SDR, continuant ainsi à développer sa présence au plus haut niveau du football français.

Les nouveaux kits du Stade de Reims pour la saison 2019/2020 seront révélés d’ici la reprise du groupe professionnel aux supporters. »