Leicester a eu chaud. Après s’être mis d’accord avec le Sporting et Adrien Silva pour un transfert du milieu de terrain, les Foxes étaient dans l’attente de savoir si la FA allait valider ou non le mouvement à cause d’un problème de timing.

La fédération a finalement validé la venue de l’international portugais (20 sélections, 1 but). C’est Leicester qui a confirmé la nouvelle à travers un communiqué. Les Anglais ont déboursé environ 24 M€.