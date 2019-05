Alors que Brescia avait déjà obtenu sa promotion pour la Serie A il y a dix jours et avait ensuite assuré le titre de champion, le dernier ticket pour l’élite italienne était disputé aujourd’hui. Disposant de 63 et 61 points avant la dernière journée, Lecce et Palerme se sont offert une lutte à distance. Devant s’imposer, Lecce s’est illustré face à La Spezia.

En tête grâce à Jacopo Petriccione (9e), la formation transalpine a doublé la mise par l’intermédiaire d’Andrea La Mantia (27e). Le but d’Elio Capradossi en fin de match (83e) n’empêchera pas Lecce de s’imposer 2-1. Les Salentini retrouvent la Serie A après l’avoir quitté en 2011-2012. Les barragistes pour le dernier ticket de promotion vers l’élite italienne sont Palerme (3e), Benevento (4e), Pescara (5e), l’Hellas Vérone (6e), La Spezia (7e) et Cittadella (8e).