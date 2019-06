Au début du mois de juin, nous vous avions dressé la liste des joueurs disponibles pour zéro euro en Premier League. Parmi eux, on pouvait trouver Leighton Baines, en fin de contrat à Everton. Alors que Lucas Digne s’est installé au poste de latéral gauche, le club anglais espérait le faire prolonger d’une saison.

Les Toffees ont visiblement su se montrer convaincants puisque Leighton Baines vient de prolonger son bail d’une saison. Le défenseur de 34 ans est donc lié à Everton jusqu’en juin 2020. Il y effectuera donc sa treizième saison !

✍️ | It's official ! Leighton Baines has signed a new one-year deal and will embark on his th season with #EFC !

https://t.co/Gsr26XsWrC pic.twitter.com/SA4F8Q3HP6

— Everton (@Everton) 19 juin 2019