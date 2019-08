Annoncée il y a quelques heure par L’Équipe, la prolongation de Léo Dubois à l’OL est officielle. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation pour 2 saisons du contrat de l’international français Léo Dubois. Arrivé libre du FC Nantes en juin 2018, le défenseur international avait signé un contrat de 4 ans avec l’OL jusqu’en 2022 avant de le prolonger aujourd’hui jusqu’en 2024. A 24 ans, Léo Dubois a déjà disputé 124 matchs de Ligue 1 (4 buts) dont 28 disputés avec l’OL et 5 matchs de Champions League. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps, Léo Dubois a fêté sa première sélection en Equipe de France à Nantes le 2 juin 2019 contre la Bolivie (2/0) avant de disputer l’intégralité du match face à Andorre comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2020 (0/4). L’Olympique Lyonnais se félicite de l’engagement sur le long terme de Léo Dubois confirmant la confiance mutuelle entre l’Institution et l’international français ».

Interrogé par le site officiel du club, le latéral droit français a confié : « C’est dans la continuité des choses. On avait des objectifs communs et on les a réalisés. C’est normal de continuer dans ce climat de confiance. C’est maintenant à moi de rendre tout cela sur le terrain. Je suis très fier de prolonger à l’OL. Je savais que j’étais arrivé dans un grand club. Cela s’est confirmé. J’espère qu’on va répondre aux objectifs. Il faut toujours voir plus haut ». Une excellente nouvelle pour les pensionnaires du Groupama Stadium et pour le joueur, qui s’est rapidement imposé comme un leader sur comme en dehors du terrain.

L’OL est heureux d’annoncer la prolongation pour 2 saisons du contrat de l’international français @leodubois15. Toutes les infos https://t.co/dUNQv2o0Lz pic.twitter.com/GY5jtrd2hn — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2019

