La marque américaine New Balance vient de dévoiler les trois nouveaux maillots des Dogues pour la saison prochaine, sur lesquels on peut notamment voir le nouveau logo du club nordiste.

Sans surprise, le maillot home est rouge avec des tracés bleus foncés sur les manches. Le away est en revanche un peu plus originale, jaune fluo, alors que le third est gris. Porteront-ils chance à Lille ? Réponse dès la mi-août !