La presse anglaise ne parlait que de ça ce matin. Suite à de gros problèmes financiers, les Bolton Wanderers ainsi que le Bury FC avaient besoin d’un projet de reprise au plus vite pour ne pas subir une liquidation judiciaire. Et l’un des deux clubs vient d’être sauvé. Il y a quelques minutes, les Trotters, qui évoluent en League One (3e division anglaise) ont en effet publié un communiqué sur leur site internet pour annoncer que la vente du club à Football Ventures (Whites) Limited a été conclue.

« Nous sommes heureux d’annoncer que la vente des Bolton Wanderers à Football Ventures (Whites) Limited a été conclue. L’administrateur adjoint, Paul Appleton, a déclaré : "c’est l’une des administrations les plus compliquées dans laquelle j’ai été impliqué, mais je suis ravi de dire que nous sommes enfin parvenus à une conclusion satisfaisante avec la vente à Football Ventures », peut-on notamment lire. Une bonne nouvelle donc pour les fans du club.

Statement from Football Ventures (Whites) Limited

"We are privileged to announce that negotiations to transfer the ownership of @OfficialBWFC and @BoltonWhitesHtl are over and we have formally completed."

— Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) August 28, 2019