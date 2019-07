A l’heure où Lille s’apprête à boucler la vente de Nicolas Pépé, les Dogues viennent d’annoncer les départs de cinq joueurs au Portugal et plus précisément au club de Belenenses ! Quatre Dogues ont été prêtés et un a été définitivement transféré.

« Le LOSC et Belenenses (D1 portugaise) officialisent aujourd’hui les prêts d’Imad Faraj (20 ans), Hervé Koffi (22 ans), Hakim Ouro-Sama (21 ans) et Charles-Andreas Brym (20 ans), ainsi que le transfert de Chahreddine Boukholda (23 ans) », peut-on lire sur le communiqué publié par le LOSC.

