A peine arrivé et déjà parti. Recruté cet été par le LOSC, l’Angolais Manuel Cafumana, dit Show, vient d’être prêté à Belenenses. les Dogues ont officialisé la nouvelle sur leur site internet.

« Le LOSC annonce le prêt de son milieu de terrain international angolais Show (20 ans) au Belenenses SAD (D1 portugaise). Recruté cet été en provenance du club angolais du CD Primeiro de Agosto, Manuel Cafumana - appelé Show - va avoir l’occasion de s’acclimater plus rapidement au football européen en participant sous ses nouvelles couleurs au championnat portugais au sein duquel il devrait pouvoir disposer d’un temps de jeu plus important. Après avoir fait la préparation et le stage au Portugal avec les Dogues, Show va donc désormais s’aguerrir du côté du Belenenses SAD jusqu’à la fin de la saison », indique le communiqué.

Show prêté à Belenenses Lire le communiqué ⤵https://t.co/XSBubn4rT3 — LOSC (@losclive) August 13, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10