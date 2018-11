Après une Coupe du Monde ratée et le départ de Jorge Sampaoli, Lionel Scaloni (40 ans), jusque-là sélectionneur des U17, avait été nommé provisoirement à la tête de la sélection argentine, le 2 août dernier. Quatre mois et six matches amicaux auront permis à l’ancien défenseur de la Lazio, entouré de Pablo Aimar ou Walter Samuel, de faire ses preuves.

Quatre victoires, un match nul et une défaite, tel est le bilan du coach Rosarino, qui a semble-t-il conquis sa fédération. L’AFA vient en effet de communiquer que Lionel Scaloni conservera les rênes de l’Albiceleste jusqu’à la prochaine Copa America, qui se déroulera au Brésil (14 juin 2019 - 7 juillet 2019).