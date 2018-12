Ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais et du FC Porto, Lisandro Lopez a eu une riche carrière en Europe. Parti à l’été 2013 au Qatar dans le club d’Al Gharafa, il joue désormais au Racing Club de Avallenada depuis janvier 2016. Un retour dans son club formateur qui lui permet de conclure parfaitement sa vie de joueur de football. Toutefois, la retraite n’est pas encore dans l’esprit de l’attaquant argentin de 35 ans.

En effet, Lisandro Lopez a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire et se retrouve lié avec le Racing jusqu’en 2020. « C’est un moment très important pour moi et pour ma vie professionnelle. Il n’est pas facile de jouer dans le football argentin à cet âge. Je remercie mes compagnons, la direction et les fans. Je vais essayer de rendre cette confiance sur le terrain, c’est là où ça vaut la peine » a lancé le principal intéressé.