À 21 ans, Joe Hardy quitte l’équipe réserve de Brentford (3 e de Championship. Le club anglais vient d’annoncer que son attaquant a été transféré à Liverpool en échange d’une somme non dévoilée.

Arrivé à Brentford en provenance de Manchester City, Hardy a cartonné avec l’équipe B des Bees en inscrivant 40 buts en 80 matches. Reste maintenant à savoir s’il vient uniquement pour renforcer la réserve des Reds ou si Jürgen Klopp le testera avec la première.

We can confirm that #BrentfordB forward Joe Hardy has joined @LFC for an undisclosed fee.

Full story https://t.co/9OO6fiVSWw

Take a look at some of Joe's best bits for The Bees.#BrentfordFC #LiverpoolFC pic.twitter.com/dkBpSMfSfJ

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2020